Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини

В Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні.
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.
Санкції затвердили, зокрема, проти 11 осіб, в тому числі з Росії та Китаю.
"Санкції ЄС щодо прав людини вже прийняті. 11 осіб і 4 суб'єкта з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, Україна закликала ЄС ввести проти Росії санкції за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.
Крім того, Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.
Як писало РБК-Україна, в кінці січня Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України й транзит ресурсів.