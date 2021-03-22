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Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини

Автор: Анастасія Рокитна

В Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Санкції затвердили, зокрема, проти 11 осіб, в тому числі з Росії та Китаю.

"Санкції ЄС щодо прав людини вже прийняті. 11 осіб і 4 суб'єкта з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, Україна закликала ЄС ввести проти Росії санкції за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.

Крім того, Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України й транзит ресурсів.

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