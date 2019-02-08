Рада ЄС погодила початок переговорів щодо змін в Газовій директиві

Французько-німецька пропозиція розблокувала процес по "Північному потоку-2"

Совет Европейского союза согласовал мандат на начало переговоров с Европейским парламентом относительно изменений в Газовой директиве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Совет согласовал мандат на начало переговоров с ЕП относительно изменений в Газовой директиве. Французско-немецкое предложение разблокировало процесс", - сообщил журналист.

Напомним, сегодня Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северного потока-2" и достигли компромисса по Газовой директиве. В немецко-французском проекте компромиссного документа говорится, что данное предложение в случае утверждения Советом ЕС и Европарламентом приведет к ужесточению Газовой директивы ЕС, однако отдаст Германии все полномочия по ее применению или предоставлению исключений из нее "Северному потоку-2".

Накануне газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2". Позже МИД Франции распространил сообщение о намерении Франции поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2".

Добавим, что сегодня, 8 февраля, состоится голосовании государств Европейского союза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы.