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Рада ЄС погодила початок переговорів щодо змін в Газовій директиві

Новини » Енергетика    08.02.2019 - 15:50
Рада ЄС погодила початок переговорів щодо змін в Газовій директиві
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Французько-німецька пропозиція розблокувала процес по "Північному потоку-2"

Рада Європейського союзу погодила мандат на початок переговорів з Європейським парламентом щодо змін в Газовій директиві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Рада погодила мандат на початок переговорів з ЕП щодо змін в Газовій директиві. Французько-німецьку пропозиція розблокувала процес", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північного потоку-2" та досягли компромісу по Газовій директиві. В німецько-французькому проекті компромісного документа говориться, що дана пропозицію у разі затвердження Радою ЄС та Європарламентом призведе до посилення Газової директиви ЄС, однак віддасть Німеччині всі повноваження щодо її застосування або надання винятків з неї "Північному потоку-2".

Напередодні газета Suddeutsche Zeitung, посилаючись на власні джерела, повідомила, що Франція має намір виступити проти Німеччини в питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Пізніше МЗС Франції розповсюдило повідомлення про намір Франції підтримати зміну газового законодавства Європейського союзу так, щоб його дія поширювалася на російський газопровід "Північний потік-2".

Додамо, що сьогодні, 8 лютого, відбудеться голосування держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи.

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