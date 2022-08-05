Рада ЄС ухвалила план скорочення попиту на газ цієї зими: подробиці

Рада Європейського союзу затвердила постанову щодо зменшення попиту на газ на 15% цієї зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

Згідно з постановою, Рада ЄС може ініціювати попередження про безпеку постачання, що може зобов'язати скоротити попит.

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити на цю зиму, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії , яка постійно використовує енергоносії як зброю", - додає пресслужба.

Члени ЄС погодились скоротити свій попит на 15% у порівнянні з середнім споживанням, яке фіксувалося протягом останніх 5 років. Скорочення триватиме у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Країни самостійно обирають заходи для цього.