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Рада ЄС ухвалила план скорочення попиту на газ цієї зими: подробиці

Фото: Рада ЄС ухвалила план скорочення попиту на газ цієї зими (coe.int)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Європейського союзу затвердила постанову щодо зменшення попиту на газ на 15% цієї зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

Згідно з постановою, Рада ЄС може ініціювати попередження про безпеку постачання, що може зобов'язати скоротити попит.

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити на цю зиму, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії , яка постійно використовує енергоносії як зброю", - додає пресслужба.

Члени ЄС погодились скоротити свій попит на 15% у порівнянні з середнім споживанням, яке фіксувалося протягом останніх 5 років. Скорочення триватиме у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Країни самостійно обирають заходи для цього.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що починаючи з травня, російський "Газпром" спалює газ неподалік від компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-термінала.

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