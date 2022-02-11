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Рада ЄС схвалила виділення 1,2 млрд євро макрофіну для України

Автор: Ілона Свиридова

Посли країн Європейського союзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Це має прискорити прийняття остаточного рішення в Європарламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що кошти виділяються на підтримку України в ситуації гострої кризи та зміцнення її фінансової стійкості.

"Нинішня геополітична напруженість чинить серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Я радий повідомити, що сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Комісії, щоб фінансова допомога без зволікання надійшла в Україну", - заявив міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат. Виділення траншів залежатиме від результатів реалізації програми співпраці МВФ і України.

Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро.

Крім того, Франція виділить 1,2 млрд євро на проекти розвитку в Україні.

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Евросоюз