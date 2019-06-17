Рада ЄС: невизнання анексії Криму - головний підхід для співробітництва у Чорному морі

У Раді Європи заявили, що для співробітництва у Чорному морі необхідно дотримуватися міжнародного права та принципів незалежності та територіальної цілісності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ Ради ЄС.

Так, у висновках Ради Європи щодо залучення Євросоюзу до регіональної співпраці у Чорному морі йдеться, що ЄС залишається прихильним до сприяння процвітанню, стабільності та стійкості в регіоні.

"Рада наголошує на зростаючому стратегічному значенні Чорноморського регіону для ЄС і закликає до розширення участі ЄС у регіональному співробітництві, на базі ініціативи Чорноморської синергії", - заявили в Раді ЄС.

Також у документі підкреслюється необхідність залучення нових можливостей для економічного розвитку в регіоні та за його межами.

Крім того, Рада Європи залишається стурбованою викликами для безпеки у Чорноморському регіоні.

"Повага до міжнародного права, принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму є фундаментальними для регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні", - наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічей з главою європейської дипломатії Федерікой Могеріні та головою Європейської ради Дональдом Туском обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі, а також плани реформ в Україні.