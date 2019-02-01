Російський омбудсмен просить ООН захистити виборчі права українців у Росії

Фото: Тетяна Москалькова

Москалькову непокоїть закриття ЦВК України п'яти дільниць на території РФ

Уповноважена з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням "захистити виборчі права громадян України, які проживають на території Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розміщеного на сайті російського омбудсмена листа.

У заяві Москальковой говориться, що Центральна виборча комісія України закрила п'ять дільниць для голосування на виборах президента України на території Росії, і через це українці, які живуть в Росії, за її словами, не зможуть проголосувати.

"Порушені права мільйонів українських громадян.. Впевнена, що рішення ЦВК України, яка розірвала контакти з ЦВК Росії, має безумовний політичний контекст", - вважає Москалькова.

У листі вона також просить Барчелет і міжнародних спостерігачів звернути увагу на те, що більшість голосуючих на території Росії українців "виборці, які своєю працею зміцнюють добросусідські відносини України і Росії і сприяють взаєморозумінню між братніми народами".

Нагадаємо, на засіданні ЦВК 31 грудня 2018 року з переліку іноземних виборчих дільниць були видалені постійні дільниці, які раніше розташовувалися в Російській Федерації. Водночас ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України в Грузії, Фінляндії та Казахстані, за якими тепер закріплені також межі частин Росії.