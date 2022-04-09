Рада ЄС із закордонних справ збереться на засідання. Обговорять посилення санкцій проти РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель анонсував на 11 квітня засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах. Основна тема - посилення санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.

За його словами, ЄС вже ввів повномасштабні санкції проти Росії. Однак необхідно зробити більше в енергетичному секторі, включаючи нафтовий.

"У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ для обговорення наступних кроків", - додав Боррель.

Європейський дипломат висловив упевненість у перемозі України у війні проти Росії. Він зазначив, що після цього країна стане ще сильнішою, а ЄС продовжить її підтримувати.