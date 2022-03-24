Рада Безпеки ООН відкинула резолюцію Росії і закликала не вбивати дітей

Резолюція Росії щодо війни в Україні, в якій не згадується роль Москви, провалилася на голосуванні Ради Безпеки ООН. Проект документа підтримали тільки Росія і Китай, Інші 13 членів утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якби Росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбардування дітей і поклала край їх тактиці облоги. Але вони цього не зробили", - заявила після голосування посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд.

Для прийняття резолюції Ради Безпеки потрібно як мінімум дев'ять голосів і відсутність вето з боку Росії, Китаю, Великобританії, Франції або США. Представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив тих, хто утримався від голосування в політизації своїх мотивів.

"У війні в Україні винна тільки Росія",- заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Нещирі спроби Росії заперечувати правду про свої дії як і раніше зазнають невдачі".