RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Радбезі ООН зачитали лист українського хлопчика до мами, вбитої російськими солдатами

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (скріншот / youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

На засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України Сергій Кислиця зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля Київської області, написаний до своєї померлої мами, яка була вбита російськими солдатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засіданні Радбезу в Нью-Йорку.

Даний лист, написаний дитиною в березні, був оприлюднений пресою днями, і тепер український дипломат ознайомив з ним усіх учасників засідання. Ось що йдеться в листі:

"Мамо, цей лист - мій подарунок тобі на жіночий день 8 березня. Дякую за найкращі дев'ять років мого життя. Дуже дякую за моє дитинство. Ти найкраща мама на світі. Я ніколи не забуду тебе. Я бажаю тобі удачі на небесах. Я сподіваюся, що ти потрапиш до раю. Я постараюся поводитися добре, щоб теж потрапити до раю. Цілую тебе, твій Толя".

Кислиця повідомив, що мама хлопчика була вбита військовими РФ, коли вони намагалися виїхати з окупованого Гостомеля машиною. Хлопчик залишався в авто до тих пір, поки місцеві жителі не змогли його врятувати та доставити в укриття.

Представник України при ООН наголошує, що існування таких і подібних листів вказує на те, що сам Радбез не функціонує належним чином.

"Не можна допускати, щоб такі листи писалися. Якщо їх пишуть, значить щось пішло жахливим чином не так, в тому числі й тут, в ООН. Це означає, що його механізм із підтримки міжнародного миру і безпеки не працює належним чином і має бути виправлений", - сказав дипломат.

При цьому Кислиця звертає увагу, що такі виправлення навряд чи можливі, поки РФ дозволено користуватися правами постійного члена Ради Безпеки.

"Якщо ми не зможемо зупинити Кремль, все більше і більше дітей стануть сиротами. Все більше і більше матерів будуть втрачати своїх дітей. Сьогодні - в Україні, завтра - десь іще", - сказав посол.

Раніше повідомлялося, що представник РФ в Радбезі ООН зізнався, що проти України ведеться війна, а не"спеціальна операція".

Нагадаємо, за даними омбудсмена, в результаті повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 183 дитини, ще 342 постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна Росії проти України