Радбез ООН наступного тижня обговорить ситуацію в Криму

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Радбез ООН збереться 15 березня для обговорення порушень прав людини

Наступного тижня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Криму. Про це повідомив постпред України при ООН Олег Ніколенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, присвячене п'ятій річниці окупації Криму засідання пройде 15 березня в форматі Аррі з участю інших країн-учасниць ООН.

"Основна увага буде приділена обговоренню правової та політичної оцінки російської агресії, а також наслідків порушення РФ міжнародного права для європейської архітектури безпеки. Окремий акцент буде зроблено на правозахисному аспекті ", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила про нібито переслідування Україною жителів Криму.

"Ця інформація була надана російським омбудсменом під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет і потім поширена ЗМІ. Вона повинна бути підтверджена або спростована РФ", - зазначила український омбудсмен Людмила Денисова.

У той же час в ООН заявили, що в доповідях Моніторингової місії з прав людини в Україні не зафіксовано випадків переслідування жителів півострова.