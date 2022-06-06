Радбез ООН проведе в понеділок засідання щодо України: що обговорюватимуть
У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Основна увага буде приділятися сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Плануються виступи спеціального представника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.
Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської ради Шарля Мішеля.
До участі в засіданні Ради запрошена Україна, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
Раніше в Радбезі ООН заявили, що за час повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тисяч дітей. Росія хоче знищити українську націю.
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