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Радбез ООН проведе в понеділок засідання щодо України: що обговорюватимуть

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Нью-Йорк, Понеділок 06 червня 2022 06:33
Радбез ООН проведе в понеділок засідання щодо України: що обговорюватимуть Фото: Радбез ООН проведе засідання по Україні 6 червня (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Основна увага буде приділятися сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Плануються виступи спеціального представника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської ради Шарля Мішеля.

До участі в засіданні Ради запрошена Україна, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Раніше в Радбезі ООН заявили, що за час повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тисяч дітей. Росія хоче знищити українську націю.

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