Радбез ООН закликав не порушувати ембарго на поставки зброї до Лівії

Члени Ради безпеки ООН висловили глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією насильства в Лівії і закликали всі країни дотримуватись ембарго на поставки зброї. Як передає РБК-Україна, про це йдеться в заяві на сайті ООН.

Також в Радбезі вимагають, щоб усі сторони конфлікту в Лівії в терміновому порядку взяли на себе зобов'язання припинити вогонь.

Члени Радбезу висловили особливу стурбованість у зв'язку з повідомленнями про порушення ембарго на постачання зброї, викладеного у звіті Спеціального представника генсека ООН Гасана Саламі Саламі. Також відомо, що в Лівії зросла кількість найманців.

"В Радбезі закликали до повного дотримання ембарго на поставки зброї всіма державами-членами у відповідності з резолюцією 1970 (2011). Вони закликали всі держави-члени не втручатися в конфлікт або вживати заходів, які посилять конфлікт", - йдеться в заяві прес-служби.

Також стверджується, що в Радбезі підкреслили важливість суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Лівії.

За інформацією ЗМІ, що висвітлюють конфлікти, у доповіді, в якій стверджується, що порушують ембарго Туреччина, ОАЕ і Йорданія.

Нагадаємо, в серпні 2019 року в східному лівійському місті Бенгаза після підриву машини на бомбі загинули троє співробітників ООН.