Радбез ООН відхилив російську резолюцію щодо гумдопомоги Сирії

Фото: РФ в Радбезі ООН (flickr.com un_photo)

Ініціативу підтримали 4 з 15 держав

Проект резолюції Росії про доставку гуманітарної допомоги в Сирію лише через один пункт пропуску на кордоні з Туреччиною був відхилений половиною учасників Радбезу ООН. Документ підтримали лише 4 країни, ще стільки ж утрималися від голосування.

Про це повідомляє Reuters.

Ідея полягала в обмеженні доступу Туреччини до Сирії на кордоні. Напередодні Росія і Китай наклали вето, щоб перешкодити Раді дозволити на рік поставки допомоги в Сирію з Туреччини через два прикордонні пункти. Потім РФ висунула свій власний текст, який затверджував лише один з двох пунктів для доступу до допомоги протягом шести місяців.

Посол США в ООН Келлі Крафт закликала своїх колег у Раді Безпеки - які проголосували за резолюцію у вівторок - виступити проти проекту резолюції Росії, мотивуючи це боротьбою "добра зі злом".

"Ми говоримо про різницю між життям і смертю для мільйонів сирійців. Члени ради повинні продовжувати наполягати на тому, щоб два пункти перетину кордону були відкриті", - заявила чиновник.

Росія і Китай стверджують, що транскордонне постачання гуманітарної допомоги не потрібне, оскільки в ці райони можна потрапити з Сирії.

На даний момент, такі операції дозволені до п'ятниці, 10 липня. Після вето РФ і КНР, нову пропозицію про санкціонування двох перетинів в Туреччині зможе будь-який член Радбезу.

Для прийняття резолюції потрібно дев'ять голосів, а Росія, Китай, США, Франція та Великобританія не повинні накласти вето.

Нагадаємо, на початку весни підтримувані Росією сили сирійського диктатора Башара Асада здійснили низку злочинів проти мирного народу.

ООН вважає авіаудари Росії по цивільних у Сирії військовими злочинами.