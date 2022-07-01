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Радбез ООН готує засідання по Україні. Можуть затвердити угоду щодо зерна

Фото: голова Радбезу ООН Роналдо Кошта Фільо (twitter.com/itamaratygovbr)
Автор: Олександр Мороз

Рада безпеки ООН проведе в липні засідання по Україні, на якому можуть затвердити підсумки переговорів щодо організації "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Радбезу Роналдо Кошти Філью.

"На сьогодні, мабуть, Україна є найбільш помітним пунктом порядку денного. Наш план полягає в тому, щоб провести засідання по Україні, присвячене аспекту продовольчої безпеки. Цей аспект впливає не тільки безпосередньо на населення регіону, а й на весь світ", - зазначив він.

За його словами, на цьому засіданні, дата якого ще не призначена, можуть затвердити підсумки переговорів з експорту українського зерна або подолати гострі протиріччя.

Зазначимо, ООН є одним з учасників переговорів щодо організації "зернового коридору" в Чорному морі для експорту продукції з України.

Нагадаємо, раніше в Туреччині, яка також бере участь в організації "зернового коридору", заявили, що на його запуск потрібно 3-4 тижні.

Очікується, що сторони повинні узгодити його на зустрічі в Стамбулі, однак поки неясно, коли вона відбудеться.

Україна не може вивозити зерно Чорним морем, оскільки російський флот блокує українські порти. Сама Москва на офіційному рівні декларує, що нібито не заважає експорту, але Київ побоюється, що розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ в Одесі.

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