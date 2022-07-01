Радбез ООН готує засідання по Україні. Можуть затвердити угоду щодо зерна

"На сьогодні, мабуть, Україна є найбільш помітним пунктом порядку денного. Наш план полягає в тому, щоб провести засідання по Україні, присвячене аспекту продовольчої безпеки. Цей аспект впливає не тільки безпосередньо на населення регіону, а й на весь світ", - зазначив він.

За його словами, на цьому засіданні, дата якого ще не призначена, можуть затвердити підсумки переговорів з експорту українського зерна або подолати гострі протиріччя.

Зазначимо, ООН є одним з учасників переговорів щодо організації "зернового коридору" в Чорному морі для експорту продукції з України.