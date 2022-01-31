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Радбез ООН має ухвалити рішення щодо розслідування ситуації навколо України, - Кислиця

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Понеділок 31 січня 2022 19:16
Радбез ООН має ухвалити рішення щодо розслідування ситуації навколо України, - Кислиця Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Валерія Поліщук

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що члени ООН повинні прийняти рішення щодо розслідування ситуації навколо України. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

"Радбез сьогодні отримав важливу інформацію про те, що члени ООН повинні прийняти інформоване рішення про те, коли потрібно діяти оперативно і рішуче по главі 6 Статуту ООН, що покладає на Радбез відповідальність з розслідування спорів або ситуацій, які можуть привести до міжнародного спору", - заявив Кислиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постпред РФ при ООН Василь Небензя покинув засідання Радбезу ООН. За його словами, у нього зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Крім того, постпред США заявила, що РФ погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не будуть виконані.

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