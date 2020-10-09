Радбез Киргизстану заявив про спробу загострити ситуацію в країні

Виконуючий обов'язки секретаря Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв заявив про спроби загострити ситуацію в країні. Він пригрозив жорсткими заходами тим, хто намагається захопити державні будівлі.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Киргизії.

Суваналієв також наголосив на необхідності посилення роботи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.

"З боку провокаційних деструктивних елементів є спроби загострення обстановки. Сил і засобів силових структур достатньо для контролю над ситуацією та боротьби з організованою злочинністю. Щодо тих, хто намагається захопити будівлі державних організацій та силових структур будуть прийматися жорсткі заходи згідно із законодавством Киргизстану", - наводять слова Суваналієва в МВС.

Нагадаємо, в понеділок в Киргизстану почалися масові протести незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На акції вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

При цьому 7 жовтня депутати парламенту Киргизстану почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході безладів в Киргизстані постраждали вже більше тисячі осіб.