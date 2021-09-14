Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

Співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. Він відзначив, що його компанія не буде схожа на інші.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Возняка.
"Створюється несхожа на інші приватна космічна компанія Privateer Space", - написав Возняк.
Також співзасновником Privateer Space став американський інженер і генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг.
Возняк опублікував відео, в якому говориться, що компанія "буде працювати над тим, щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".
Презентацію Privateer Space проведуть на технологічній виставці AMOS Tech 2021, яка пройде 14-17 вересня.