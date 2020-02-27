Співучасників нападу на Гандзюк переведуть до Києва

Окремих співучасників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк переведуть до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що 26 лютого суд дозволив перевести до установи попереднього ув'язнення в Києві окремих співучасників нападу на Гандзюк. Мова йде про тих, хто відбуває покарання згідно з вироком Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Також повідомляється, що вони візьмуть участь у додаткових слідчих і процесуальних діях.

Нагадаємо, за вироком Покровського суду відбувають покарання Сергій Торбін, Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов. Всі вони колишні учасники АТО на Донбасі.

Цього тижня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що екстрадицію підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна можна очікувати з п'ятниці, 28 лютого. Саме в цей день завершиться термін подачі апеляції на рішення суду в Болгарії.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року в Херсоні. Невідомий облив її кислотою, після чого активістку госпіталізували. Медикам не вдалося врятувати життя дівчини, Гандзюк померла в лікарні 4 листопада.