Співучасники фальсифікації тексту законопроекту про олігархів мають понести відповідальність, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Соболєва.

"Голова комітету повинен розуміти, що він може підписати собі вирок. Якщо він, не відповідно до проголосованого тексту, завізує інший текст", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що фальсифікація проголосованого тексту закону недопустима і матиме катастрофічні наслідки.

"Я за всю історію пам’ятаю ще два випадки, коли пробували фальсифікувати вже проголосований текст закону. Я сподіваюся, що цього разу до цього не дійде. Є все - і стенограма на руках, і відеозапис. Є можливість дуже чітко відслідкувати, в якій редакції ухвалювався закон", - зазначив Соболєв.