Соцзахист і чіткі обов'язки. Рада прийняла закон о військових капеланах: що передбачає

Верховна рада прийняла закон о військових капеланах. Документ надає священнослужителям соціальний захист і визначає коло обов'язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгену Кравчук.
"Затверджено законопроєкт "Про службу військового капеланства", - написала депутат у своєму Facebook.
За її словами, в документі немає нічого революційного, оскільки військові капелани вже знаходяться у військових підрозділах Збройних сил України в якості волонтерів.
Законопроєкт надає військовим капеланам:
Нагадаємо, у травні поточного року Рада підтримала законопроект про військові капелани, тоді за документ проголосували 299 депутатів.
Відзначимо, в кінці 2019 року, який займав на той момент пост першого заступника Голови Ради, Руслан Стефанчук анонсував, що народні депутати спільно з офісом президента і Кабміном розробляють законопроект Про статус капеланів.