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Соцмережа Дональда Трампа стала найбільш завантажуваним додатком в США

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Понеділок 21 лютого 2022 19:36
Соцмережа Дональда Трампа стала найбільш завантажуваним додатком в США Соцмережа Дональда Трампа стала найбільш завантажуваним додатком в США (Фото: Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

20 лютого Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу - Truth Social. Проект колишнього президента США став найбільш завантажуваним безкоштовним додатком в App Store США.

Про це повідомляє РБК-Україна, вивчивши рейтинг додатків в App Store.

Про намір запустити власну соціальну мережу Дональд Трамп повідомив у жовтні 2021 року. Для реалізації цього проекту медіакомпанія Digital World Acquisition Corp. залучила інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів.

Truth Social-відповідь Дональда Трампа на блокування його облікових записів у Twitter, Facebook і YouTube. Його сторінки почали блокувати після штурму Капітолію прихильниками Трампа, який стався на початку 2021 року.

Соціальна мережа доступна тільки користувачам в США. Зараз доступ до неї є у обмеженої кількості користувачів. Повноцінний запуск запланований до кінця березня 2022 року. Надалі додаток буде доступний в інших країнах.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу.

Також РБК-Україна повідомляло, що хакери за кілька годин зламали соціальну платформу Дональда Трампа.

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Дональд Трамп
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