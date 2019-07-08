Соцпрограми "Метінвесту" увійшли у список найкращих в Україні

Маріупольські програми компанії "Метінвест" увійшли в топ-20 кращих програм соціальної відповідальності взаємодії з містами. Про це заявила керівник відділу КСВ та організаційного забезпечення групи "Метінвест" Марина Литвиненко, передає РБК-Україна.

"У рейтингу видання "Власть денег" представлені програми, що здійснюються в Україні як провідними світовими компаніями, які перенесли цю практику з Заходу, так і найбільшими українськими компаніями, які поставили перед собою мету відповідати найвищим світовим стандартам. Серед них і група "Метінвест", – підкреслила Линвиненко.

З кожним роком, за її словами, обсяг вкладень компанії зростає. Тільки в 2017-2018 роках соціальні інвестиції склали близько 650 млн гривень.

Керівник відділу КСВ зазначила, що одним із пріоритетних напрямків для "Метінвесту" є підвищення якості життя та привабливості міст.

Так, у 2016 році в Маріуполі створено унікальний для України формат взаємодії з місцевими громадами — Фонд розвитку Маріуполя – громадська організація, яка об'єднує представників бізнесу, громадських організацій та громадських активістів з метою реалізації перспективних ідей і проектів, спрямованих на підвищення якості життя в місті.

Фонд реалізує проекти спільно з регіональними, національними та міжнародними партнерами — компанією "Метінвест", Маріупольською міською радою, USAID, UNICEF, Європейським банком реконструкції і розвитку, завдяки чому було втілено низку програм, спрямованих на реалізацію принципів стійкості Маріуполя: "Розумне місто", "Маріуполь: Стратегія 2021", "Новий муніципалітет", "Нова культурна платформа", Стратегія розвитку спорту, інфраструктурні проекти, "Затишні двори"

За словами Литвиненко, Маріуполь став містом відкритих можливостей, яскравих культурних подій — "Гогольфест", MRPL.CITY, "День Європи", "День Франції" відвідало більше 50 тисяч маріупольців і гостей міста.

Серед ключових проектів 2018 року виявився капітальний ремонт з модернізацією будівель Маріупольського технічного ліцею, дитячого садка №39, опорної школи № 66.

В ремонт будівлі ліцею, що існує 60 років, інвестовано понад 36 млн гривень. А після робіт у школі № 66 з'явилися сучасні класи та лабораторії з мультимедійним обладнанням. Коридори оснастили куточками відпочинку та вільної бібліотекою. Оновлення торкнулося також спортивного та актового залів.

Крім того, Литвиненко нагадала про капітальний ремонт відділення мікрохірургії ока, хірургічного та урологічного відділень Першої міської лікарні, дитячого діагностичного центру.

Відремонтували і обладнали сучасний кардіоцентр, який працює вже майже 10 місяців і щодня рятує до п'яти осіб з гострим інфарктом міокарда.

Важливою подією в житті міста стало оновлення Театрального скверу, на благоустрій якого витратили 18 млн гривень, а з урахуванням озеленення – близько 36 млн 120 тис. гривень.

Парк "Веселка" також став масштабним проектом міста і області при підтримці групи "Метінвест". Зокрема, металурги протягом двох років інвестували в перетворення парку близько 12 млн гривень. Загальний обсяг інвестицій - понад 52 млн гривень.

На реконструкцію шахового клубу і IT-Hub "Метінвест" направив понад 6,5 млн гривень, ще 4 млн гривень виділено з коштів міського бюджету, обладнання та меблі надали USAID. Метою створення IT-хаба стало бажання захопити і утримати молодь у Маріуполі.

"Наше завдання зробити так, щоб в містах нашої присутності було комфортно жити, щоб люди не хотіли їхати з цих міст. Не секрет, що в останні роки Україна зіткнулася з проблемою відтоку людей за кордон. Тому ми хочемо створити такі умови, щоб бажання покинути місто у жителів не виникало. Навпаки, щоб було бажання жити в своєму місті і розвивати його", – резюмувала Литвиненко.

Нагадаємо, раніше група "Метінвест" підписала контракт з Air Liquide, світовим лідером в області виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості та охорони здоров'я.