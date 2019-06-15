"Метінвест" побудує кисневий комплекс в Маріуполі

Запуск проекту (фото: metinvestholding.com)

На ММК імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророздільну установку в Україні

Група "Метінвест" підписала контракт з Air Liquide, світовим лідером в області виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості та охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророздільну установку в Україні. Комплекс забезпечить потреби комбінату в кисні, необхідному для виробництва чавуну.

У запуску проекту взяли участь президент Володимир Зеленський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, мер Маріуполя Вадим Бойченко, віце-президент з операційного блоку Air Liquide Ласад Джауані і генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

За даними прес-служби, загальні інвестиції в будівництво комплексу складуть 78,3 млн доларів США. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).

Потужність повітророздільної установки складе 25 тисяч кубометрів кисню в годину. Інфраструктура комплексу включає станцію газифікації з сховищем рідкого кисню, випарником і двома насосами. Автоматизована установка дозволить знизити витрату енергоресурсів на 20%, розповіли в "Метінвесті".

Обладнання для проекту поставить Air Liquide, а він буде реалізований фахівцями "Метінвест Інжиніринг" та ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створено тисячі додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

Підписання контракту відбувалося на майданчику сталеливарного комплексу МБЛЗ №4, запущеного в березні. Розроблений з урахуванням новітніх технологій і дотриманням європейських екологічних стандартів, він став наймасштабнішим об'єктом промислового будівництва за роки незалежності України.

Проект обійшовся "Метінвесту" в 150 млн доларів США, а обладнання для нього поставила австрійська компанія Primetals Technologies, світовий лідер в області рішень для металургійних підприємств.

"Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам через віру в стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал — це дуже важливий сигнал для всього світу, що всім країнам нема чого боятися. Це важливий інвестпроект для України і для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить – у нас чудова країна і гідні люди", - сказав Зеленський.

За словами надзвичайного і повноважного посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, участь французької компанії в цьому проекті "Метінвесту" демонструє віру в можливості міста.

"Маріуполь стає все більш і більш привабливим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції в промисловість будуть надавати нових сил Маріуполю, розвивати робочі місця в місті. А це значить – зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна і Франція і надалі будуть йти вперед до нових цілей і звершень", - каже посол.

Генеральний директор Групи Юрій Риженков у свою чергу підкреслив, що "Метінвест" модернізує не тільки основне виробництво, але і допоміжну інфраструктуру.

"Останній раз подібний проект був реалізований ще у докризовому 2007 році. Вперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide – наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити зарубіжне фінансування. Все це говорить про те, що "Метінвесту" довіряють. А зараз найкращий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможної на світовому ринку", - розповів Риженков.

Віце-президент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані додав, що новий контракт підтверджує їх здатність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними і високоефективними для клієнтів.