Соцсеть УП и сайт Liga были взломаны: там опубликовали фейки об Авдеевке

Работники Украинской правды сообщили, что сегодня вечером редакция потеряла доступ к аккаунту УП в Twitter, а на странице тем временем начали появляться фейки.

В частности, по словам редакции, там была размещена фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

В то же время на сайте Liga.net сегодня около 14:30 также появилась такая же фейковая новость.

Издательства заверили, что не имеют отношения к опубликованным постам, и отметили, что их страницы были взломаны неизвестными.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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