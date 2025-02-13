Социологи выяснили, как украинцы относятся к лишению мандатов нардепов от ОПЗЖ

Еще 16% ответили, что им безразлично (а остальные 6% не смогли определиться со своим мнением).

Также респондентам задавался вопрос, кого они считают лидером оппозиции в Украине. Респондентам предлагался список из шести публичных лиц или респонденты могли назвать свой вариант.

Чуть больше половины респондентов (56%) смогли выбрать публичное лицо из перечня, то есть назвать кого-то, кого считают лидером оппозиции. Относительно большинство назвали Петра Порошенко (24%). Далее следуют Сергей Притула (9%), Юлия Тимошенко (8%) и Дмитрий Разумков (7%).

Юрия Бойко (ОПЗЖ) и Алексея Арестовича считают лидерами оппозиции по 3%.

При этом 16% считают, что в Украине нет настоящей оппозиции (а еще 2%, наоборот, считают, что в Украине сразу несколько лидеров оппозиции).

Относительно санкций к пятому президенту Петру Порошенко, считают это попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте - 31%. Еще 24% видят в этом попытку нейтрализации оппозиции, а 27% - попытку правоохранительных органов наказать виновных. Затруднились ответить на вопрос и не имеют сформированного мнения - 19%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 2-6 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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