Социологи показали новые рейтинги политиков: кто и почему имеет наибольшую поддержку украинцев

Рейтинг Зеленского и Залужного почти одинаков.

По уровню доверия Валерию Залужному доверяют 53,9% опрошенных, Кириллу Буданову – 49,3%, Михаилу Драпатому – 48,6%. Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 39,4%, в то время как 53,6% респондентов заявили о недоверии к президенту.

В то же время, ответы на вопрос о возможных президентских выборах показали другое распределение поддержки. Среди определившихся с выбором и намеренных голосовать 23,6% назвали Владимира Зеленского, 22,7% - Валерия Залужного.

Далее в этом перечне идут Михаил Федоров с показателем 8,5%, Кирилл Буданов – 8,4% и Петр Порошенко – 7,3%.

Если считать всех опрошенных, а не только тех, кто определился и планирует голосовать, показатели составляют 17,2% у Зеленского, 16,6% у Залужного, 6,2% у Федорова, 6,1% у Буданова и 5,3% у Порошенко.

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Что показал опрос по парламенту

Социологи также смоделировали вероятное распределение голосов на парламентских выборах. Среди респондентов, определившихся с выбором, условная партия Валерия Залужного получила 19% поддержки, партия Владимира Зеленского – 13,6%, Михаила Федорова – 10,1%, Кирилла Буданова – 9,1%.

"Европейскую солидарность" в этом сценарии поддержали бы 7,7% опрошенных. Также более 5% получили условные политические проекты Игоря Терехова – 7,2% и "Третья Штурмова" – 5,6%.

На грани 5-процентного барьера оказалась "Умная политика" – 4,9%. Далее в опросе указаны партия "Азов" Дениса Прокопенко – 3,7%, "Батькивщина" – 3%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,4%, "Свобода" – 1,9%, "Христианский корпус" – 1,8% и партия "24 августа" – 1,5%.

"На фоне трансформации общественных запросов электоральные настроения украинцев демонстрируют высокую динамику и в то же время значительную неопределенность. В настоящее время электоральное поле остается окончательно не сформированным", - сказал политтехнолог Олег Постернак во время презентации исследования.

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Он также отметил, что нынешние показатели поддержки новых политических инициатив могут изменяться в будущем.

Что украинцы думают о переговорах с Россией

Отдельно в исследовании изучалось отношение украинцев к мирным переговорам. 72,2% опрошенных отметили, что скорее поддерживают проведение переговоров с Россией, в то время как 20,8% высказались против.

В то же время ответы о возможных форматах завершения войны оказались более разными. 48,5% респондентов избрали вариант компромиссов и переговоров о перемирии, предусматривающий, в частности, возможность территориальных или политических уступок. Еще 24,6% поддержали сценарий временного прекращения боевых действий по линии фронта без официального признания потери территорий.

Вариант продолжения войны до границ 1991 без компромиссов поддержали 18,6% опрошенных.

Отдельный вопрос касался возможности территориальных компромиссов. 51,7% респондентов в целом допускают такие уступки ради прекращения войны, в то время как 41,3% высказались против них.

Добавим, что опрос проводился 19-22 сентября 2026 методом телефонных интервью CATI с использованием случайной выборки мобильных номеров. Всего опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет в 23 областях Украины и Киеве на территориях, контролируемых правительством Украины и где функционирует украинская мобильная связь. Луганская область в реализованной выборке не представлена.

Предельная максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает ±2,9% с доверительной вероятностью 95%.