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Соціологи оцінили потенціал рейтингів Порошенка

Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Електоральний рейтинг Петра Порошенка становить близько 15%. При цьому надалі рейтинг колишнього президента і його партії "Європейська солідарність" може зрости.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда".

Попри те, що цифри підтримай ЄС потроху пішли вгору, в партії перейнялися проблемою антирейтингу. Ще з президентських виборів він у Порошенка залишився дуже високим.

"Щоб визначити потенціал зростання політика, ми питаємо: за кого ви ніколи не проголосуєте? Це так званий негативний рейтинг. У Петра Порошенка він становить приблизно 70%. Тобто зараз його максимум вимірюється 30%. Хоча у випадку якихось масштабних подій, як було під час Майдану або на початку війни, ці цифри можуть змінюватися", - сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

При цьому, за його словами, потенціал зростання у Порошенка є.

"Хоча він менше ніж у Зеленського. Йому не довіряють приблизно 50%, тому він теоретично може отримати 50% голосів", - уточнив соціолог.

Також вважає, що Порошенко і ЄС мають потенціал росту і директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. Але останнім часом у них особливого зростання не спостерігається.

"Їх рейтинг може зрости у разі зміни тактики, стратегії, діяльності або в разі яких-небудь кардинальних змін ситуації в країні", - зазначив Биченко.

Нагадаємо, станом на середину березня найбільше підтримки має "Слуга народу". ЄС, "Батьківщина" і "ОПЗЖ" мають приблизно однакові рейтинги.

Раніше РБК-Україна писало про те, як партія Зеленського шукає свою ідеологію.

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Новини України Порошенко ПетрорейтингЄвропейська солідарність
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