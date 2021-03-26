Соціологи оцінили потенціал рейтингів Порошенка

Попри те, що цифри підтримай ЄС потроху пішли вгору, в партії перейнялися проблемою антирейтингу. Ще з президентських виборів він у Порошенка залишився дуже високим.

"Щоб визначити потенціал зростання політика, ми питаємо: за кого ви ніколи не проголосуєте? Це так званий негативний рейтинг. У Петра Порошенка він становить приблизно 70%. Тобто зараз його максимум вимірюється 30%. Хоча у випадку якихось масштабних подій, як було під час Майдану або на початку війни, ці цифри можуть змінюватися", - сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

При цьому, за його словами, потенціал зростання у Порошенка є.

"Хоча він менше ніж у Зеленського. Йому не довіряють приблизно 50%, тому він теоретично може отримати 50% голосів", - уточнив соціолог.

Також вважає, що Порошенко і ЄС мають потенціал росту і директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. Але останнім часом у них особливого зростання не спостерігається.

"Їх рейтинг може зрости у разі зміни тактики, стратегії, діяльності або в разі яких-небудь кардинальних змін ситуації в країні", - зазначив Биченко.