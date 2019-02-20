Соціологи визначили лідерів довіри і недовіри громадян

Найбільше довіряють волонтерам, найменше - чиновникам

В феврале 2019 года граждане Украины чаще всего выражали доверие волонтерским организациям (им доверяют 67% опрошенных). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, украинцы доверяют Вооруженным силам Украины (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (61%), Церкви (61%), добровольческим батальонам (57%).

К институтам, доверие высказываются чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 36%), Национальная гвардия Украины (соответственно 50% и 38%), СМИ Украины (соответственно 49% и 43%) и общественные организации (соответственно 45% и 41%).

Недоверие чаще всего высказывается государственному аппарату (чиновникам) (83% им не доверяют), СМИ России (83%), Верховной раде Украины (82%), судебной системе (78%), политическим партиям (77%), правительству Украины (75%), коммерческим банкам (75%), президенту Украины (71%), прокуратуре (70%), Национальному банку Украины (68%), Верховному суду (65%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (65%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (64%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) (64%), Антикоррупционному суду (62%), Конституционному суду (62%), профсоюзам (58%)

Баланс доверия/недоверия в феврале 2018 года, %

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце 2018 года наименьшим доверием граждан Украины пользовались президент (16%), правительство (11%), Верховная рада (8%) и российские СМИ (4%).

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре - декабре 2018 года, лишь треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов президента улучшится.