Соціологи оприлюднили свіжий рейтинг партій

Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, то 5%-ий бар'єр подолали б п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також, в даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Зазначимо, порівняно соцопросом, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня, значно зріс рейтинг партії "Європейська Солідарність" - з 5,0% до 7,2%.

Крім того, рейтинг партії "Слуга народу" знизився з 47,1% до 45,3%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав конституційним указ.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня, до парламенту може пройти п'ять політичних партій.