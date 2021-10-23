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Соціологи назвали прихильників "ЄС" найбільш відповідальними у питанні вакцинації, - опитування

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 17:34
Соціологи назвали прихильників "ЄС" найбільш відповідальними у питанні вакцинації, - опитування Фото: прихильників "ЄС" найбільш відповідальними у питанні вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Виборці партії "Європейська солідарність" переважно підтримують вакцинацію від коронавірусу. 32% з них вже повністю вакцинувалися, 7% отримали першу дозу, ще 20% планують зробити щеплення найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Українського інституту майбутнього.

Таким чином, загальна кількість тих, хто підтримує вакцинацію, у структурі електорату "ЄС" складає 59%. Не збираються вакцинуватись 38%.

У партії "Слуга народу" повністю вакцинувались 19% прихильників, 9% отримали першу дозу. 23% сподіваються вакцинуватись. Загалом 51%. Не збираються вакцинуватись 47% прихильників партії "Слуга народу".

Найбільша кількість противників вакцинації серед виборців ОПЗЖ - 61%.

Соціологи назвали прихильників &quot;ЄС&quot; найбільш відповідальними у питанні вакцинації, - опитування

"Окремо хочу звернути увагу на 1 мільйон доларів: саме стільки Мінкульт хоче потратити на рекламу вакцинації. Але ці гроші - дурна трата, бо досі в державі не проведене жодне офіційне (неофіційне, наскільки я бачу, також) дослідження, де було б вивчено, чому люди проти вакцинації", - зазначає керівник інституту Вадим Денисенко.

Нагадаємо, за добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Це рекордна кількість від початку щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу - 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

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Європейська солідарність Вакцина від коронавірусу
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