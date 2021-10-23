Рекордна кількість українців щепилися від COVID-19 за останню добу
За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Це рекордна кількість від початку щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними МОЗ, за останню добу одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу - 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже отримали щеплення близько 30% дорослого населення. Першу дозу отримали вісім мільйонів українців, а сім мільйонів - вакциновані двома дозами.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", станом на кінець серпня 2021 року не планували найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Збиралися зробити щеплення 25,1% опитаних.