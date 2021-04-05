Соціолог спрогнозував, наскільки може зрости рейтинг Тимошенко

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що потенціал до зростання рейтингу у глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко є. Але зараз він скутий стелею у 20%.

Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

За словами Антиповича, в період передвиборної кампанії у 2018 році показники лідера "Батьківщини" також доходили до 18-21%.

Соціолог зазначив, що відсоток довіри до Тимошенко зараз становить 30%. З них повністю довіряють їй тільки 9% респондентів. Ще 21% - швидше довіряють, але ця кількість тільки частково переходить у рейтинг підтримки.

"Його слід розділити порівну, щоб отримати максимально можливий показник рейтингу. Виходить приблизно 11%, плюс 9%. Виходять ті ж 20%. Стверджувати, що кількість її виборців перевищить 20%, я б зараз не став. Тому що країна змінюється, виборець змінюється, Юлія Тимошенко змінюється, але не у своїх гаслах і підходах. Залучити зовсім нового виборця їй буде досить складно", - зазначив директор групи "Рейтинг".