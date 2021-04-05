Незадоволені швидкістю поліпшення рейтингів: "Батьківщина" хоче розширити коло виборців

У партії "Батьківщина" незадоволені швидкістю поліпшення рейтингів і шукають способи, як додати темп. Електоральний кістяк політсили - це люди в основному старших вікових груп, і він з року в рік рідшає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

Один із заступників голови "Батьківщини" Іван Крулько пояснив, що партія хоче розширити коло своїх виборців, заручившись підтримкою, у тому числі і молодшого покоління.

"Під час президентської кампанії Юлія Тимошенко запропонувала "Новий курс" - програмний документ, який стосувався усіх аспектів життя країни. Але в першу чергу він був спрямований на середній клас і молодих людей, які могли б себе реалізувати в нашій державі", - заявив нардеп.

На його думку, цей документ не втратив актуальність.

Крім "Нового курсу", "Батьківщина" збирається привернути увагу українців за допомогою референдумів. Тимошенко заявила, що "допоможе народу" проявити свою волю й ініціює голосування з п'яти питань: передача громадянам українського газу й атомної електроенергії з рентабельністю 30%, продаж сільськогосподарської землі та стратегічної власності, легалізація марихуани та грального бізнесу.

Інший заступник голови "Батьківщини" Вадим Івченко зазначив, що збирати ініціативні групи з проведення референдуму "Батьківщина" планує після спаду хвилі епідемії COVID, орієнтовно з травня.

"Ми хочемо, щоб президент за народною ініціативою вирішив питання і про справедливі тарифи, і про продаж стратегічної власності, і про легалізацію марихуани, і про ринок землі. Тому ми продовжимо працювати в полях", - сказав він.