Соціолог розповів, як українці ставляться до боротьби з олігархами

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що олігархи як клас сприймаються українцями вкрай негативно. Проте є часткове позитивне ставлення серед українців особисто до Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука та інших.

Про це Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Переважна більшість українців за слова "олігарх" або при оцінці їх впливу на ситуацію в державі говорить про негативний вплив, негативне ставлення", - зазначив соціолог.

Він наголосив, що олігарх з погляду українця здобув свої статки незаконним шляхом, тобто вкрав у держави.

"Як може жити Україна без олігархату? Справді важко уявити. Але ж якось у світі існують величезні бізнеси, корпорації, вони займаються лобізмом, вони заробляють гроші на державах, якщо це глобальні гравці. Адже вони якось живуть у певних рамках?", - сказав Антипович.