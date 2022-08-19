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Соціолог розповів, куди подівся проросійський виборець

Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після початку війни проросійські виборці і прихильники Радянського Союзу в Україні причаїлися. Вони поки не знають, за кого їм голосувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Ці люди в соціології частково підживили якусь когорту старих політиків, але дуже частково. В основному вони пішли до тих, хто не піде на вибори, не знають, за кого голосувати. Вони відсторонилися", - сказав він.

За його словами, люди, які все життя були прихильниками Радянського Союзу, поки не можуть визначитися

"Ці люди не хочуть і не можуть, це майже неможливо відразу взяти і визнати, що ти помилявся. І вони залишаються там, вони причаїлися, вони зміняться, вони точно ніколи не стануть проросійськими, тому що як ти можеш агітувати за Росію в державі, яку Росія знищувала весь цей час, це неможливо", - вважає Антипович.

Соціолог навів приклади заяв мера Кривого Рогу Юрія Вілкула і колишнього мера Харкова Михайла Добкіна. "Так, це публічні заяви про те, як вони змінили своє ставлення до Росії, але це все одно приклади. Нехай вони навіть десь показові, показушні, Вибачте, я не знаю, наскільки вони щирі, але я знаю, що іншого в цій державі вже не буде і дуже довгий період не буде", - сказав він.

Антипович упевнений, що проросійські сили на виборах "нікуди не проскочать". "Їх просто заб'ють палицями на підході до Верховної Ради. А плюс отримають ще ті, хто їх допустив до цих виборів, це перше. І приклади, що робили з мародерами на початку в березні-квітні, просто прив'язували до стовпів, я думаю, це мало б бути в Україні тотально. І я б навіть правоохоронні органи закликав би не суперечити волі народу в таких питаннях, якщо воно обґрунтоване, якщо це стосувалося умовного ворога", - додав він.

Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що понад 70% українців вважають, що справи рухаються в правильному напрямку, оскільки громадяни впевнені, що Україна йде до перемоги у війні.

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