Соціолог оцінив можливість нового Майдану

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів, що в Україні немає готовності до проведення нового Майдану. При цьому він зазначив, що готовність до проведення акцій протесту в Україні зараз нижчі, ніж у грудні минулого року.

Про це Паніотто розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Готовність до тих чи інших акцій протесту зараз нижче, ніж рік тому, в грудні 2019. Тоді 49% відмовлялися брати участь ні в яких акціях протесту, зараз - 57%. У несанкціонованих мітингах і демонстраціях готові брати участь менш як 2%. Але соціологи не передбачили ні Майдану 2004 року, ні 2013 року", - зазначив він.

За словами директора КМІС, показники того, що люди готові вийти з протестами на захист своїх прав перед Євромайданом у 2013 році було вдвічі менше, ніж під час Майдану у 2004 році.

"Ми не запитуємо людей, чи вони готові виступити, якщо влада накаже силовикам звіряче побити студентів і переслідувати їх до Михайлівського монастиря", - додав він.

Паніотто зазначив, що для початку Майдану ще має бути визначений спусковий гачок.

"Звичайно, навіть якщо 1% населення чимось незадоволений, то при гарній організації можна влаштувати хороший Майдан. Наприклад, як зараз, мінімайдани. Але можливості таких масштабних акцій протесту, які були у 2004 або 2013 роках, поки я не бачу", - резюмував він.

Нагадаємо, 15 грудня представники руху SaveФОП провели масштабну акцію протесту на Майдані. Тоді відбулися зіткнення між учасниками акції та поліцейськими.

В Кабміні відреагували на протест Фопів в Києві. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що локдаун скасувати неможливо.