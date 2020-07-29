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Соціолог назвав ризики ухвалення закону про референдум

Україна, Середа 29 липня 2020 10:56
Соціолог назвав ризики ухвалення закону про референдум
Фото: голосування (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

На його думку, у нинішніх умовах на референдумах можливі маніпулятивні запитання

Соціолог Андрій Биченко назвав ризики ухвалення закону про референдум. Він зазначив, що у нинішніх умовах на референдумах можливі маніпулятивні запитання.

Про це Биченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Биченко вважає таку ініціативу небезпечною.

"Я думаю, що це досить небезпечно для України. У нинішніх умовах на референдумах можливі маніпулятивні запитання. Думаю, референдум - це дуже хороша форма прямої демократії, я позитивно ставлюсь до такої ідеї. Але за умови, коли виборець дійсно висловлює своє ставлення в тому питанні, яке він розуміє", - пояснив експерт.

У нього викликає пересторогу факт, що немає жодних запобіжників від маніпулятивних питань.

"Коли ставиться маніпулятивне питання, ми можемо отримати ситуацію, коли значна частина людей, які проголосували, думала, що голосувала зовсім за інше. І жодних запобіжників від таких маніпулятивних питань немає. Технічно це дуже важко забезпечити. Без цього референдум може бути дуже шкідливим", - пояснив Биченко.

Нагадаємо, наприкінці липня Венеційська комісія опублікувала терміновий висновок щодо законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Загалом законопроект демократичний, але деякі положення потрібно уточнити.

Як писало РБК-Україна, 18 червня Верховна рада схвалила в першому читанні президентський законопроект про всеукраїнський референдум.

Так, у фракції "Слуга народу" розраховують, що закон про всеукраїнський референдум в цілому в другому читанні нардепи зможуть прийняти восени.

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