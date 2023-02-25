Социальный лифт по-русски. На фронте заметили осужденного за развращение детей монаха
Украинские журналисты заметили на фронте российского монарха – Юрия Абрамова. Россиянин ранее был осужден за развращение детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Риа-Мелитополь.
В 2021 году российский суд приговорил монарха к 18 годам колонии по делу о развращении 53 несовершеннолетних мальчиков.
Сейчас насильника узнали на видео с украинского фронта.
Фото: Юрий Абрамов, иеромонах РПЦ (t.me/riamelitopol)
"Социальный лифт России в действии: учитель - иеромонах - педофил - заключенный - военный преступник - убийца - герой России. Всего нужно нарушить все заповеди. Аминь", - подчеркнули журналисты.
Напомним, недавно в Украине вынесли приговор священнику МП, призвавшему поддержать псевдореферендумы РФ.
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