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Социальный лифт по-русски. На фронте заметили осужденного за развращение детей монаха

Новина українською →
Россия, Суббота 25 февраля 2023 17:09
Социальный лифт по-русски. На фронте заметили осужденного за развращение детей монаха Фото: Юрий Абрамов, иеромонах РПЦ (twitter.com/assir108)
Автор: Карина Левицкая

Украинские журналисты заметили на фронте российского монарха – Юрия Абрамова. Россиянин ранее был осужден за развращение детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Риа-Мелитополь.

В 2021 году российский суд приговорил монарха к 18 годам колонии по делу о развращении 53 несовершеннолетних мальчиков.

Сейчас насильника узнали на видео с украинского фронта.

Социальный лифт по-русски. На фронте заметили осужденного за развращение детей монахаФото: Юрий Абрамов, иеромонах РПЦ (t.me/riamelitopol)

"Социальный лифт России в действии: учитель - иеромонах - педофил - заключенный - военный преступник - убийца - герой России. Всего нужно нарушить все заповеди. Аминь", - подчеркнули журналисты.

Напомним, недавно в Украине вынесли приговор священнику МП, призвавшему поддержать псевдореферендумы РФ.

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