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Социальное жилье на более 50 тысяч квартир. Шуляк рассказала детали нового проекта

Украина, Понедельник 30 июня 2025 18:05
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Социальное жилье на более 50 тысяч квартир. Шуляк рассказала детали нового проекта Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлия Бойко

Украина пока не имеет собственного социального жилищного фонда - но более 600 тысяч человек годами находятся в очередях на жилье. Изменить эту ситуацию должен закон №12377 и запуск новой модели социального жилья, которое уже начали строить общины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

В частности, несколько десятков украинских территориальных общин приступили к реализации проектов строительства социального жилья, которое можно брать в социальную и служебную аренду.

По словам Шуляк, на сегодня в Украине существует более 10 различных очередей для получения социального жилья, которого физического не существует и общее количество украинцев, находящихся на квартирном учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, превышает 600 тыс человек.

"Примечательно, что это данные только на 2015 год. И что самое важное - очереди почти не двигаются. За год выдается несколько сотен квартир, которые сразу приватизируются. То есть, о формировании государственных фондов жилья и жилья, находящегося на балансе территориальных общин, речь вообще не идет", - пояснила Шуляк, ссылаясь на результаты исследования "Состояние реализации политики государства по обеспечению жильем лиц, пострадавших в результате войны. Международный и национальный и местный уровень обеспечения жильем и оказания помощи с жильем".

Кроме этого, добавила она, что данные исследования свидетельствуют, что с 2022 года количество лиц, нуждающихся в социальном жилье увеличилось на несколько миллионов в масштабах государства. В то же время, в Украине в наличии лишь несколько десятков объектов жилья социального назначения, что не позволяет удовлетворить потребности в жилье на достаточном уровне в общинах.

"Пока же цифры показывают довольно печальную картину - из числа 721 общины, которая предоставила информацию для проведения исследования, только 11 сообщили о наличии в них программ, направленных на реконструкцию или строительство жилья", - указала Елена Шуляк.

Вариантом решения жилищной проблемы, по ее словам, является масштабная реформа жилищной политики, которые начнется в Украине с принятия рамочного законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики".

"Он кардинальным образом меняет подход в реализации жилищной политики и отводит ключевую роль именно государству, которое будет выполнять функции не только регулятора, но и инициатора жилищных строительных проектов, а также обеспечивать предоставление субсидий, кредитов на выгодных и доступных для граждан условиях", - считает Шуляк.

Она добавила, что программными документами жилищной политики являются:

  • Государственная стратегия жилищной политики Украины;
  • региональные стратегии жилищной политики;
  • стратегии жилищной политики территориальных общин.

"Принятие этих документов станет возможным после вступления в законную силу законопроекта №12377, который Украина обязана принять не позднее 4 квартала текущего года", - говорит нардеп.

Что известно о проекте

Сейчас в Украине разрабатывается проект постановления КМУ "О реализации экспериментального проекта по созданию фонда социального арендного жилья и предоставления его в аренду".

Более того, уже собрана и систематизирована информация о наличии земельных участков на территориях населенных пунктов, которые могут быть использованы в рамках проекта.

Проект позволит построить жилье для:

  • вынужденно перемещенных лиц с отдельными доходами;
  • работников критической инфраструктуры;
  • военных без постоянного жилья;
  • людей, которые нуждаются в поддержке.

Проект предусматривает строительство 6200 квартир, а в целом первым этапом проекта предусмотрено строительство 50 тысяч квартир. Они будут построены в центральной и в западной частях Украины.

Ранее Шуляк сообщала, что предпосылки для создания фонда социального жилья должны принять до конца 2026 года

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