Социальная диспропорция: из-за войны количество жителей в некоторых общинах возросло на четверть

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, именно поэтому перед государством сейчас стоят два неотложных вызова - обеспечить равный доступ граждан к системе государственных услуг, а также минимизировать демографическую катастрофу в пострадавших регионах посредством новой эффективной жилищной политики и продуманных программ комплексного восстановления.

Она подчеркнула, что война заставила покинуть свои дома миллионы украинцев. Кто-то нашел убежище в других уголках страны, кто-то уехал за границу. Некоторые уже привыкли к новым условиям, а другие мечтают вернуться домой. Относительно внутренних переселенцев, количество которых, по предварительным данным, оценивается почти в 5 млн граждан, важно в первую очередь обеспечить условия в ставших хабами общинах и, конечно, параллельно, создавать условия по их возвращению в родительские дома.

"В результате в некоторых общинах, которые принимали наших вынужденных переселенцев, количество населения увеличилось на 25%. Соответственно, иногда сеть предоставления социальных услуг просто не справляется. Поэтому нам нужно, во-первых, обеспечить доступ таких граждан к образованию, больницам, административным услугам". , чтобы люди ощущали поддержку государства", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что сейчас более 200 украинских территориальных общин разрабатывают программы комплексного восстановления (ПКВ), для создания которых нужно провести детальный аудит, инвентаризацию всего, что есть у общины и чем она живет. Это позволит понять, какие конкурентные преимущества можно использовать более активно, а над какими направлениями следует поработать.

"Восстановление - это не просто восстановление, это не только о дорогах, домах, садах. Восстановление - это о развитии по новым стандартам с учетом нашего евроинтеграционного курса. Демография выходит на первое место в вопросе развития и восстановления общин, ведь без людей нет экономики, социальной сферы, развития общин и, фактически, восстановление после войны. Поэтому нам нужно понять, как возвращать людей домой и решать нашу огромную демографическую проблему", - отметила парламентарий.

Она также добавила, что общины Донбасса и Луганщины - даже несмотря на то, что они находятся в эпицентре демографического кризиса, поскольку война пришла к ним еще в 2014 году, все равно продолжают жить - строить семьи, рожать детей. Так, по приблизительным оценкам экспертов, только в прошлом году там было зафиксировано 187 тысяч рождений. Впрочем, этот показатель не будет расти, если людям, как минимум, негде будет жить и работать.

"Нам нужно обеспечить людей новыми или восстановленными домами, чтобы они должны были где жить. Нам нужно гарантировать безопасные условия для жизни, чтобы люди не боялись за свою жизнь и жизнь своих близких. Нам нужно создать рабочие места, обеспечить достаток и благополучие, чтобы люди могли зарабатывать и жить достойно", - отметила глава партии "Слуга народа".

Она добавила, что сейчас от правительства ожидают решения о запуске государственной программы компенсации за поврежденное и разрушенное жилье на временно оккупированных территориях. Это позволит поддержать и жителей Донбасса и Луганщины, которые как продолжают жить на этих территориях, так и вынуждены были уехать. Это, подытожила Шуляк, будет способствовать минимизации демографического кризиса.