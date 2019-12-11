Співробітниця Нацбанку звернулася в поліцію через погрози

Правоохоронці розпочали розслідування щодо погроз співробітниці Національного банку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Так, до поліції звернулася співробітниця Нацбанку, яка повідомила про погрози її власному життю та здоров'я, що надійшли в СМС на її номер телефону. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 195 Кримінального кодексу України.

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством), ч. 1 ст. 195 (Погроза знищення майна) та ч. 1 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок)", - розповіли в поліції.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 грудня, у Верховній раді України сталася бійка після засідання комітету з питань аграрної політики. Сутички сталися між депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. Зібрані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 КК України.