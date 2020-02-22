Співробітників "прокуратури Криму" підозрюють в переслідуванні проукраїнських активістів

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

"Прокурорів" підозрюють за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Встановлено, що підозрювані, реалізуючи окупаційну політику, спрямовану на переслідування проукраїнського населення півострова, і розуміючи, що на території Криму діють виключно норми законодавства України, порушили заборону на переслідування осіб, які перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року показано за дії, вчинені до початку окупації.

Підозрювані під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за нібито організацію масових заворушень незаконно застосовували кримінальне законодавство Росії.

"Троє" прокурорів "незаконно створеної прокуратури Республіки Крим протягом року систематично клопотали перед" судом "про обрання та продовження утримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Один з" прокурорів відділу "підтримувала державне обвинувачення у судових засіданнях і брала участь в судових дебатах, безпідставно звинувачуючи людини в злочині, якого він не скоював. в результаті цих дій, "суд" засудив одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу до 8 років позбавлення волі ", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані оголошені в розшук, правоохоронці вживають заходів для встановлення їх місцезнаходження.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України в включеному Криму, при цьому відмовляється надавати офіційні відомості про затримання.