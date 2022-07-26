Співробітників Єврейського агентства в Росії взяли на прослуховування, - The Jerusalem Post

Співробітники Єврейського агентства в Росії скаржаться на прослуховування телефонів з боку місцевої влади. За їх словами, під час недавнього дзвінка з московського офісу представники російської розвідки перервали розмову, звинувативши їх у порушенні законів про конфіденційність.

Різке зростання числа охочих виїхати з Росії

Офіційні представники національних установ Ізраїлю відзначають, що за останні тижні число заявників на репатріацію збільшилося більш ніж удвічі. І це крім того зростання, яке почалося відразу після початку вторгнення Росії до України в лютому.

Також повідомляється, що в п'яти офісах Єврейського агентства залишилося лише близько 60% співробітників, оскільки багато з них вже виїхали до Ізраїлю. На сьогодні з лютого 2022 року близько 20 000 євреїв залишили Росію, близько 16 000 українських євреїв емігрували до Ізраїлю.

За даними ізраїльського бюро по зв'язках з євреями Росії та країн колишнього Радянського Союзу, близько 35 000 російських євреїв заповнили анкети і очікують репатріації до Ізраїля.

"Щодня в офіси Єврейського агентства по всій Росії надходить тисяча нових аплікантів", - зазначило джерело The Jerusalem Post.

При цьому надходять тривожні повідомлення від майбутніх репатріантів, яким вже погрожують російські банки. У тому числі втратою основних прав в Росії, а також позбавленням активів і заощаджень.

Проблеми Єврейського агентства в РФ

Днями Москва заявила, що її дії щодо "Сохнута" носять нібито виключно юридичний характер, але при цьому критикує позицію Ізраїлю щодо війни Росії проти України.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков підкреслив, що у Кремля є питання до Єврейського агентства, які не слід "проектувати на двосторонні відносини між країнами".

Водночас Ізраїль розглядає ці репресії як відповідь на гуманітарну допомогу Україні. Прем'єр-міністр Яір Лапід критикує вторгнення Росії, але в той же час не надає Києву військову допомогу.

Мін'юст Росії почав розслідування щодо "Сохнута" близько трьох років тому на тлі придушення іноземних неурядових організацій і посилив переслідування в липні. Організація, яка координує зусилля з переселення євреїв з усіх країн світу до Ізраїля, вже вжила заходів щодо перенесення російських операцій в онлайн.

На 27 липня призначено судове засідання в Москві. Російська сторона вважає, що Єврейське агентство порушує закони про недоторканність приватного життя і має бути віднесено до категорії "іноземних агентів".

Погіршення відносин між країнами

Минулого тижня Ізраїль оголосив про візит делегації міністерства закордонних справ, Ради національної безпеки і юристів, щоб обговорити це питання в Москві, але Росія ще не надала їм візу. Прем'єр-міністр Яір Лапід попередив, що закриття Єврейського агентства може призвести до погіршення російсько-ізраїльських відносин.

Президент Іцхак Герцог, який свого часу очолював "Сохнут", зазначив, що ця тема близька його серцю, але застеріг від спекуляцій.

"Росія - важлива країна... і існують різні сценарії і причини розвитку цієї події. Я вважаю за краще не вдаватися в аналізи... нехай процеси йдуть. Чим менше ми будемо говорити, тим краще", - зазначив він.