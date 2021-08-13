Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. України посідають перше місце у світі по швидкій адаптації до електронних активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для "ТСН" .

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.