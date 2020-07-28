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Співробітники Google ще майже рік працюватимуть вдома

Автор: Инна Собора

Це може стосуватися 200 тис. людей

Через пандемію коронавірусу компанія Google дозволила більшості своїх працівників працювати вдома. Дистанційна робота буде тривати до липня 2021 року.

Про це пише DW.

В листі до співробітників компанії, її керівник Сундар Пічай зазначив, що надає цю інформацію, щоб люди могли планувати.

"Щоб надати працівникам можливість планувати заздалегідь, ми продовжуємо нашу глобальну добровільну роботу з дому до 30 червня 2021 року для позицій, які не потребують перебування в офісі", - йдеться в листі.

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Це може стосуватись близько 200 тисяч співробітників та підрядників Google по всьому світу.

Нагадаємо, першими закрилися офіси Google в Китаї, Гонконгу та Тайвані в кінці січня через коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що Apple і Google запускає додаток, пов'язаний з поширенням коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що через коронавірус співробітники Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) переходять на віддалену роботу.

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