Співробітника СБУ підозрюють у держзраді: передав секретну інформацію в цукерках

Співробітнику Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді. Він міг передавати секретну інформацію представникам спецслужби іноземної держави через військового пенсіонера, якому також оголосили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Він також міг надавати допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України.

"Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його (носія інформації, - ред.) вивезти за межі України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Суд їх арештував на 60 діб. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку серпня у центрі Києва невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

Крім того, Старокиївську вулицю в Києві перекривали для руху і проходу, була ймовірність мінування припаркованого на ній автомобіля.