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Співробітника ФСБ судитимуть в Україні за захоплення управління прикордонників в Криму

Автор: Сергій Пишкін

Офіс генпрокурора скерував обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ Російської Федерації. Він у 2014 році сприяв захопленню управління прикордонників в Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни", - пише пресслужба.

Згідно з розслідуванням, співробітник ФСБ у березні 2014 році, перебуваючи на території м.Сімферополя, за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ й військовими Росії сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону.

Злочинець шляхом підкупу, погроз й умовлянь закликав військових України не чинити спротив під час захоплення російськими військовими та намагався сприяти їх переходу на бік агресора.

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