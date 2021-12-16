Співробітника ФСБ судитимуть в Україні за захоплення управління прикордонників в Криму

"Йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни", - пише пресслужба.

Згідно з розслідуванням, співробітник ФСБ у березні 2014 році, перебуваючи на території м.Сімферополя, за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ й військовими Росії сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону.

Злочинець шляхом підкупу, погроз й умовлянь закликав військових України не чинити спротив під час захоплення російськими військовими та намагався сприяти їх переходу на бік агресора.