Співробітникові "Мінбезпеки ДНР" загрожує 15 років позбавлення волі

Фото: прокуратура (РБК-Україна)

У Запорізькій області судитимуть працівника так званого Торезького районного відділу Міністерства державної безпеки ДНР". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року 37-річний житель Шахтарська, діючи зі своїх ідеологічних міркувань, вступив до лав незаконних озброєних формувань Росії і зайняв посаду старшого уповноваженого Торезького районного відділу Міністерства державної безпеки "ДНР", де працює і до сьогоднішнього дня.

Наголошується, що Донецька обласна прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування і направила обвинувальний акт у Бердянський міськрайонний суд Запорізької області для заочного засудження.



Зловмисника звинувачують в участі в терористичній організації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Донецькій області судитимуть бойовика. Він воював проти ВСУ в районі Дебальцеве і на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

Додамо, що СБУ повідомила про підозру двох бойовиків "ДНР". Один з них - колишній співробітник правоохоронних органів України.