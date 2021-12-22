Сотні військових РФ в Криму тренувалися "відбивати напади диверсантів"

"У з'єднаннях та військових частинах Чорноморського флоту (ЧФ), а також в армійському корпусі Південного військового округу (ПВО), дислокованому в Криму, відбулися тренування з черговими підрозділами щодо відбивання нападу диверсійних розвідувальних груп на об'єкти військової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що під час "бойової підготовки підрозділу" військові нібито відпрацювали збір та прибуття до призначеного району, "відбиття нападу диверсантів", блокування їх та "запобігання захопленню військових об'єктів".

"Загалом у тренуваннях взяли участь понад 200 військовослужбовців, було залучено близько 50 одиниць озброєння та військової техніки", - додають у повідомленні.



